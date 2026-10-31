Ankara'nın önemli turizm merkezlerinden Beypazarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi konakları, kültürel mirası, yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçede turist yoğunluğu yaşanırken, turizm temsilcileri tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

BEYPAZARI'NDA 29 EKİM'DEN İTİBAREN ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Beypazarı, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren ilçeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği Başkanı Nusret Erdoğan, ilçenin tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirten Erdoğan, Beypazarı'nın Ankara'nın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

BEYPAZARI'NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Beypazarı'nın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Erdoğan, ilçenin tarihi konakları, kaya mağaraları, kültürel mirası ve yöresel yemekleriyle ön plana çıktığını belirtti.

İlçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan itibaren yoğunluk yaşandığını kaydeden Erdoğan, ziyaretçi sayısına ilişkin net bir rakam vermekten kaçınarak oldukça fazla turist ağırladıklarını söyledi. Erdoğan, Beypazarı'nı ziyaret edenlere teşekkür etti.

BEYPAZARI'NDA GEZİLECEK YERLER DİKKAT ÇEKİYOR

Beypazarı'nı ziyaret eden turistler, ilçedeki 5 müzenin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

İnözü Vadisi'ndeki kaya mağaraları, Kelebek Vadisi, Gözetleme Kulesi, tarihi Beypazarı konakları ve Hıdırlık Tepesi, ilçenin öne çıkan gezi noktaları arasında yer alıyor.

Nusret Erdoğan, ziyaretçileri Beypazarı'nın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini keşfetmeye davet etti.