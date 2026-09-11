Saadet Partisi Beypazarı İlçe Başkanı İsmail Tiftik, çocukların eğitim hayatında karşılaştığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akran zorbalığı, okul içi şiddet, disiplin problemleri ve dijital bağımlılığın çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini belirten Tiftik, bu sorunlarla mücadelede ailenin temel rol üstlendiğini ifade etti.

“Çocuk önce evinde gördüğünü öğreniyor”

Çocukların karakter ve değer dünyasının ilk olarak aile ortamında şekillendiğini belirten Tiftik, anne ve babaların çocukların hayatındaki ilk öğretmenler olduğunu söyledi.

Aile içerisinde kullanılan dilin, problemlere karşı sergilenen tutumun ve bireyler arasındaki ilişkilerin çocukların davranışlarını doğrudan etkilediğini dile getiren Tiftik, değerlerin yalnızca sözle değil, davranışlarla da aktarılması gerektiğini vurguladı.

Tiftik, “Çocuklarımıza dürüstlüğü, merhameti, adaleti ve saygıyı yalnızca sözle öğretemeyiz. Bu değerleri kendi hayatımızda uygulayarak onlara örnek olmalıyız. Çocuk, kendisine söylenenden önce evinde gördüğünü öğrenir” dedi.

“Eğitim sadece sınav başarısından ibaret değil”

Eğitimin yalnızca sınav, diploma ve meslek edinme süreci olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Tiftik, Saadet Partisi'nin eğitim anlayışında “Önce Ahlâk ve Maneviyat” ilkesinin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Tiftik, çocukların akademik başarılarının yanında karakter gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bilgili olduğu kadar ahlaklı, başarılı olduğu kadar vicdanlı ve özgüvenli olduğu kadar sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.

Zorbalıkla mücadelede ortak hareket çağrısı

Akran zorbalığı ve okul şiddetinin yalnızca güvenlik önlemleri ve disiplin cezalarıyla çözülemeyeceğini belirten Tiftik, ailelerin, öğretmenlerin, rehberlik servislerinin ve okul yönetimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Sorunların yalnızca ortaya çıkan davranış üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Tiftik, çocukları olumsuz davranışlara iten sosyal ve psikolojik nedenlerin de araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Tiftik, “Mağdur olan çocuğumuzu korurken yanlış davranış sergileyen çocuğumuzu da dışlamamalıyız. Mesele yalnızca suçlu bulmak ve ceza vermek değildir. Çocuğumuzu bu davranışa yönelten nedenleri tespit ederek doğru eğitim ve rehberlikle yeniden kazanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Dijital bağımlılığa karşı ailelere uyarı

Çocukların dijital dünyada geçirdiği sürenin ve karşılaştıkları içeriklerin de yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Tiftik, ebeveynlerin yasaklayıcı yöntemler yerine iletişimi güçlendirmesini önerdi.

Aile içinde birlikte geçirilen nitelikli zamanın artırılmasının önemine işaret eden Tiftik, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Tiftik, “Güçlü aile olmadan güvenli okul, güvenli okul olmadan da erdemli nesil oluşturamayız. Çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli miras sağlam bir karakter, güçlü bir vicdan ve güzel ahlaktır” dedi.