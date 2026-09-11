Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Defne Kurt, kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisi finalinde yarıştı.

Finalde 1.07.41'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Defne Kurt, şampiyonada dördüncü altın madalyasını elde etti.

Yarışmanın ardından bacaklarında ağrı hisseden Defne Kurt, salondan tedbir amaçlı tekerlekli sandalyeyle ayrıldı.

Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenilen Defne Kurt'un yarın kadınlar 100 metre serbest S10 kategorisinde mücadele etmesi bekleniyor.


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Muhabir: Cem Ali Kuş, Makbule Beyza Günbey

Kaynak: AA