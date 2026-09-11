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Herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenilen Defne Kurt'un yarın kadınlar 100 metre serbest S10 kategorisinde mücadele etmesi bekleniyor.

Finalde 1.07.41'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Defne Kurt, şampiyonada dördüncü altın madalyasını elde etti.

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