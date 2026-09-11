Haymana’da Millî Mücadele’nin tarihî mirasını yaşatmak ve ilçenin kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Kendi Toprağını Yazmak: Haymanalı Yazarlar Söyleşiyor” programı, Haymana Halk Eğitim Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlendi.

Gazeteci-yazar Abbas Güçlü’nün moderatörlüğündeki söyleşide Prof. Dr. Orhan Çeker, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Duran, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Bayraktar, Ankara İl Millî Eğitim Şube Müdürü Enver Yurtdaş ile yazarlar Aydın Benli ve Halil Kuş konuşmacı olarak yer aldı.

Haymanalı akademisyenler deneyimlerini anlattı

Programda Haymana’dan çıkarak akademik ve yazarlık alanında çalışmalarını sürdüren isimler, ilçede başlayan eğitim hayatlarını, mesleki yolculuklarını ve edebiyatla olan ilişkilerini katılımcılarla paylaştı.

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Abbas Güçlü ise eğitimin toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekerek Türkiye’nin eğitim sisteminde geleceğe dönük atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etkinliğin ardından düzenlenen imza programında yazarlar, eğitimcilerle bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

“Haymana’nın tarihini yeni nesillere aktarmalıyız”

Programın açılışında konuşan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilçenin Sakarya Meydan Muharebesi açısından taşıdığı tarihî öneme dikkat çekti.

Koç, Haymana’nın yalnızca bir savaş alanı olmadığını belirterek, ilçenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecindeki rolünün gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Başkan Koç, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı bu topraklar, yalnızca bir cephe değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve Ankara’nın başkent olmasını sağlayan kutlu bir coğrafyadır. Bu mukaddes toprakların evlatları olarak tarihimizi, bağımsızlık mücadelemizi ve ilçemizin stratejik rolünü yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak, öğretmek zorundayız” dedi.

Haymana’nın kendi tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Koç, ilçenin kültürel hafızasının güçlendirilmesine yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Haymana Belediyesi, tarihî, kültürel ve eğitsel mirasın korunması amacıyla düzenlenen anma ve kültür programlarının yerel paydaşların iş birliğiyle sürdürüleceğini bildirdi.