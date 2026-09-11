Çankaya ve Yenimahalle’de operasyon!

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentte yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik dün çalışma başlatıldı. Narkotik ekiplerinin koordinesinde, Özel Harekat ve Havacılık Şube müdürlüklerinin İnsansız Hava Araçları (İHA) ve polis helikopteri desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 5 ton skunk veya esrar elde edilebilecek 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler imha edildi.

Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda, yaklaşık 5 ton skunk veya esrar elde edilebilecek 25 bin 625 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler imha edildi.

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