Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde husumetlisi Kadri Başkan'ı (60), otomobille takip edip, tabancayla vurarak öldüren B.D., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 7 Ağustos'ta sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan B.D. tarafından otomobille takip edildi. Bir süre sonra otomobilden inen B.D., Başkan'a tabancayla ateş etti. Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri B.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, KGYS ve çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyerek şüphelinin saklandığı yeri belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.