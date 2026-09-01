Süper Lig’in 3’üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır’da oynanan mücadelede kazanan taraf 2-1’lik skorla Amed Sportif Faaliyetler oldu.

Trabzonspor, 11’inci dakikada Mohamed Salah’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma dakikalarında Sor’un golüyle skoru eşitledi. İkinci yarının son bölümünde sahneye çıkan Gift Orban, Amed Sportif Faaliyetler’e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Salah attı, Trabzonspor öne geçti

Karşılaşmaya etkili başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 4’üncü dakikada Sor ile gole yaklaştı. Sor’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleci Andre Onana gole izin vermedi.

Trabzonspor ise 11’inci dakikada aradığı golü buldu. Fabinho’nun kazandığı topu Muçi’ye aktarmasının ardından Muçi, savunma arkasına hareketlenen Mohamed Salah’ı gördü. Salah, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı

İlk yarının son bölümünde baskısını artıran Amed Sportif Faaliyetler, 45+2’nci dakikada penaltı kazandı.

Dia Saba’nın sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa Melih Kabasakal’ın eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45+5’inci dakikada penaltının başına geçen Mbaye Diagne, vuruşunu yaptı ancak Onana gole izin vermedi. Pozisyonu takip eden Yira Collins Sor, kaleciden seken topu tamamlayarak ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Onana, Muçi’nin iki şutunda gole izin vermedi

İkinci yarıda Trabzonspor yeniden öne geçmek için ataklarını artırdı.

60’ıncı dakikada Enis Bardhi? Wait, user's lineup says Muçi. Need avoid invention. Continue.

Muçi, iki dakika arayla yaptığı iki vuruşta kaleci Lafont’u geçemedi. İlk pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşu Lafont çıkardı. Ardından ceza sahası dışından sert şut çeken Muçi’nin vuruşunda da kaleci gole izin vermedi.

Gift Orban son dakikada sahneye çıktı

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet golü için baskısını artıran Amed Sportif Faaliyetler, aradığı golü 90’ıncı dakikada buldu.

Sol iç kulvardan kullanılan serbest vuruşun ardından top ceza sahasının sağ çaprazındaki Mehmet Yeşil’e geldi. Yeşil’in pasında topla buluşan Gift Orban, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor maçının önemli anları

4’üncü dakika: Sor’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta Onana gole izin vermedi.

11’inci dakika: Muçi’nin pasıyla savunma arkasına sarkan Salah, vuruşuyla Trabzonspor’u 1-0 öne geçirdi.

34’üncü dakika: Sakatlanan Saviolo oyuna devam edemedi ve yerine Aral Şimşir dahil oldu.

45+2’nci dakika: Melih Kabasakal’ın elle oynadığı gerekçesiyle Amed Sportif Faaliyetler penaltı kazandı.

45+5’inci dakika: Diagne’nin penaltısını Onana kurtardı. Pozisyonu takip eden Sor skoru 1-1’e getirdi.

60’ıncı dakika: Muçi’nin iki şutunda da Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Lafont gole izin vermedi.

90’ıncı dakika: Mehmet Yeşil’in pasıyla topla buluşan Gift Orban, Amed Sportif Faaliyetler’i 2-1 öne geçirdi.

Maç sonucu: Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Trabzonspor.