“Bizim de bir çatımız oldu”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

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Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969 , Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasıyla başladı.

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