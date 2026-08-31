Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Mardin 1969’u konuk edeceği maç öncesi hazırlıklarınısürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmasıyla başladı.
Antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, çalışmayı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor-Mardin 1969 maçı ne zaman?
Ekenler Beton Sivasspor ile Mardin 1969, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.
Sivasspor-Mardin 1969 karşılaşması, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.
Sivasspor, sahasında oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.