Çankaya Belediyesi, Filenin Sultanları’nın Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanını parklara taşıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın şampiyonadaki final yolundaki mücadelesi, Çankaya’daki İsmet İnönü Parkı’na kurulacak dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları’nın 1 Eylül 2026 Salı günü Azerbaycan Kadın Milli Voleybol Takımı ile oynayacağı 2. tur karşılaşması, saat 19.00’da İsmet İnönü Parkı’nda kurulacak ekrandan Başkentlilerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki mücadelesini vatandaşların birlikte takip edebilmesi için parkta ekran kuracak. Karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler, İsmet İnönü Parkı’nda milli takım heyecanına ortak olabilecek.

Başkanvekili Güler’den milli maç daveti

Çankaya Belediye Başkanvekili Haldun Güler, tüm Çankayalıları Filenin Sultanları’nın mücadelesini birlikte izlemeye davet etti.

Güler, milli takımın Azerbaycan karşısındaki mücadelesi için Çankaya’da tek yürek olacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Filenin Sultanları için Çankaya’da tek yürek olacağız. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Azerbaycan Kadın Milli Voleybol Takımı karşısında vereceği mücadeleyi, İsmet İnönü Parkı’na kuracağımız ekrandan hep birlikte izleyeceğiz. Tüm Çankayalıları milli takımımıza destek olmaya ve bu heyecanı birlikte yaşamaya davet ediyorum.”