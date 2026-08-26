“Raporlu işçinin maaşı keyfi olarak kesilemez”

Altındağ’da 3 yeni proje için geri sayım

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden randevu oluşturarak polikliniklerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetleri şu noktalarda gerçekleştiriliyor:

Polikliniklerde vatandaşlara genel ağız ve diş muayenesi, diş çekimi, dolgu ve diş taşı temizliği hizmetleri sunuluyor.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ağız ve diş sağlığı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde hizmet veren ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde çeşitli işlemler ücretsiz olarak yapılıyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.