Çankaya Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla ağız ve diş sağlığı alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Belediye bünyesinde hizmet veren ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde çeşitli işlemler ücretsiz olarak yapılıyor.
HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?
Polikliniklerde vatandaşlara genel ağız ve diş muayenesi, diş çekimi, dolgu ve diş taşı temizliği hizmetleri sunuluyor.
Ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, randevularını Çankaya Belediyesi’nin ÇankApp uygulaması üzerinden oluşturabiliyor.
3 FARKLI POLİKLİNİKTE HİZMET VERİLİYOR
Çankaya Belediyesi’nin ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmetleri şu noktalarda gerçekleştiriliyor:
- 100. Yıl Çankaya Evi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
- Karapınar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
- Yıldız Dr. Nusret Fişek Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden randevu oluşturarak polikliniklerden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.