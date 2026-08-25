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Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Ş.B.G.'ye ayrıca 281 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Yapılan denetimler sonucunda sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda drift yapan sürücünün Ş.B.G. olduğu tespit edildi.

Ankara Çevre Yolu’nda bir sürücünün aracının plakasını kapatarak drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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