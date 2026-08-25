Ankara Çevre Yolu’nda bir sürücünün aracının plakasını kapatarak drift yaptığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Sürücünün kimliği belirlendi
Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda drift yapan sürücünün Ş.B.G. olduğu tespit edildi.
Sürücü hakkında trafik ekiplerince işlem başlatıldı.
Ehliyetine 60 gün el konuldu
Yapılan denetimler sonucunda sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Ş.B.G.'ye ayrıca 281 bin lira idari para cezası uygulanırken, kullandığı araç da 30 gün süreyle trafikten men edildi.
“Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan işlem
Sürücü hakkında ayrıca “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA