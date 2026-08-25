21’inci yüzyılda özellikle yapay zeka ve dijitalleşme, modern toplumun işleyişini kökten değiştirir hale geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Avrupa’da ve diğer dünya ülkelerindeki bu dijitalleşme ilerleyişine ilişkin Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, gazetemiz SONSÖZ’e çarpıcı bir demeç verdi. Sarıtoprak, “Sanayide kalkınma sadece fabrika kurmakla olmuyor. Yeni teknolojiyi destekleyen ve ölçeklenebilir şirketler çıkaran bir sermaye kültürüne ihtiyacımız var. Risk sermayesi bu yüzden lüks değil; kalkınmanın motorudur. Çünkü geleceğin sanayi devleri, bu günün cesur yatırımlarından doğacaktır. Makineye, binaya yatırım kadar fikre, mühendise, girişimciye ve yüksek teknolojiye yatırım yapmadıkça yüksek katma değerli üretim mümkün olmaz.” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA ÇAĞINDA ULUSAL VE ULUSLARARASI REKABETİN KURALLARI YENİDEN YAZILIYOR”

Başkan Sarıtoprak, geçtiğimiz haftalarda Avrupa’nın farklı ülkelerine yaptığı seyahatlerde de bu dijital dönüşümün etkilerini bizzat yaşayarak gözlemlediğini belirtti. Sarıtoprak sözlerine şöyle devam etti: “Yapay zeka çağını yaşıyoruz. Ulusal ve uluslararası rekabetin kuralları yeniden yazılıyor. Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat var. Altyapımız uygun. Şuanda Türkiye’de ekosistem yaratacak dünya çapında markalar çıkartabiliriz. Yapay zeka gündelik hayatın merkezine iyice yerleşti. Oyunun kuralları değişti. ‘Kim bilgiyi daha hızlı değere dönüştürürse o kazanıyor’ çizgisine geldik. Türkiye toplumu hızla adapte olabiliyor ve pratik çözüm üretebiliyor. Bu ülkemizin en önemli sermayesi. Dinamik bir nüfusa sahibiz, teknolojik dönüşümü birçok ülkeden önce gerçekleştirebiliriz. Bu konuda yıllardır çalışan, üreten ve yazan DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ve TÜSİAV YİK Üyesi Erdem Erkul’un bilgi ve tecrübelerinden mutlaka istifade edilmelidir.”

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