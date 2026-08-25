TEKNOFEST kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından ilk kez düzenlenen FPV Drone İzleme Yarışması, insansız hava araçları, görüntü işleme ve otonom uçuş teknolojilerini gerçek uçuş koşullarında buluşturuyor. Yarışmanın final etabı, 25-28 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde düzenlenecek.

Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar ve özel sektör temsilcileri de katılım sağladı. Yarışma için toplam 115 takım ve 566 yarışmacı başvuruda bulundu. Değerlendirme süreçlerinin ardından 20 takım ve 167 yarışmacı finale kalmaya hak kazandı.

20 takım şampiyonluk için yarışacak

FPV Drone İzleme Yarışması’nın temel amacı, hareketli bir hedef drone’un görüntü işleme teknolojileri kullanılarak algılanması, hedefe kilitlenilmesi ve farklı uçuş manevraları sırasında otonom olarak takip edilmesi olarak belirlendi.

Final etabında takımların hedef drone’u 11 farklı manevra boyunca takip etmesi bekleniyor. Yarışmacıların performansı; anlık görüntü aktarımı, otonom uçuş kabiliyeti ve manevra istasyonlarının başarıyla tamamlanması gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek.

Ödül sıralamasına girebilmek için takımların, ilk 4 manevrayı otonom şekilde başarıyla tamamlaması gerekiyor.

Finalde takımlara 4 deneme hakkı

Dört gün sürecek final yarışmasında her takımın toplam 4 yarışma-deneme hakkı bulunuyor. Takımlara her gün bir yarışma hakkı verilecek.

Yarışmanın değerlendirme sistemi ise iki ana bölümden oluşuyor. Toplam puanın yüzde 25’i rapor ve video değerlendirmesinden, yüzde 75’i ise görev performansından oluşacak.

Süreçte Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Metot Tanıtım ve Uçuş Kanıt Videosu ile Final Yarışması ve Görev Değerlendirmesi temel aşamalar olarak uygulanacak.

FPV Drone Yarışması’nda toplam 750 bin TL ödül

Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 750 bin TL ödül dağıtılacak.

Birincilik ödülü: 300 bin TL

300 bin TL İkincilik ödülü: 250 bin TL

250 bin TL Üçüncülük ödülü: 200 bin TL

Takımlar en az 4, en fazla 10 kişiden oluşuyor

Yarışmaya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerinin yanı sıra mezunlar ve özel sektör temsilcileri takım halinde katılabiliyor.

Danışman dahil en az 4, en fazla 10 kişiden oluşan takımlarda bir takım kaptanı ve bir pilot bulunması gerekiyor.

FPV Drone İzleme Yarışması ile görüntü işleme, hedef algılama ve otonom uçuş teknolojilerinin gerçek uçuş koşullarında uygulanması hedeflenirken, gençler ve teknoloji ekipleri tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerin sahada test edilmesi amaçlanıyor.