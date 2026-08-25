İstanbul’un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda A Grubu’nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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Aras'ın soluk borusundaki darlık balon ve lazerle açıldı
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Filenin Sultanları, gruptaki dördüncü maçında yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00’dabaşlayacak.

Almanya’nın gruptaki performansı

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakibi Almanya ise gruptaki üçüncü maçına bugün çıkacak. Almanya, organizasyonda oynadığı ilk 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Almanya’nın bu akşam oynayacağı Macaristan karşılaşmasının ardından iki takımın gruptaki son durumları netleşecek.

Filenin Sultanları galibiyet serisini sürdürmek istiyor

A Grubu’nda ilk 3 maçını kazanan Türkiye, Almanya karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA