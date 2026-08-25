Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev yaptığı yazılı açıklamada, gece saatlerinde bölgedeki sivil tesislerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını belirtti. İHA parçalarının Afipsky adlı yerleşim birimindeki bir tren istasyonuna düştüğünü aktaran Kondratyev, saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını kaydetti. Kondratyev, bölgedeki petrol rafinerisinde de yangın çıktığını vurgulayarak, itfaiye ekipleri ve acil durum görevlilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA