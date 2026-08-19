Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Atina yönetiminin Ege Denizi'ne yönelik tek taraflı hamlelerine ilişkin Ankara'nın net tutumunu bir kez daha vurguladı.

"Türkiye'nin Hukuki Pozisyonunu Etkilemez"

Yunanistan'ın adımının egemenliği devredilmemiş ada ve kayalıkları da kapsadığına dikkat çeken Keçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde bugün ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi, Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir."

"Tek Taraflı Tasarruflardan Kaçınılmalı"

Ege Denizi ve Akdeniz gibi yarı kapalı denizlerde uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi gerektiğini belirten Sözcü Keçeli, Türkiye'nin iş birliğine hazır olduğunu hatırlattı:

İş Birliği Çağrısı: Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olan Türkiye'nin, Yunanistan'la iş birliği yapmaya her zaman hazır olduğu vurgulandı.

Atina Bildirgesi Vurgusu: Türkiye'nin, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde; sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde çözümü için samimi yaklaşımını koruduğu kaydedildi.