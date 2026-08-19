Reformların somut sonuçları da giderek daha belirgin hale geliyor. Resmî verilere göre, 2025 yılı sonunda Özbekistan'da yoksulluk oranı yüzde 5,8'e geriledi. 2026 yılı için ise gayrisafi yurt içi hasılanın 167 milyar dolara, ihracatın ise 40 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türkiye, Özbekistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biri haline geliyor. 29 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Özbekistan-Türkiye Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonucunda iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Bu anlaşmaların somut şekilde hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar da hızla devam ediyor. Nitekim 15 Mayıs'ta Türkistan şehrinde Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek, ocak ayında Ankara'da varılan anlaşmaların uygulanma sürecini değerlendirdi. Görüşmede, bakanlıklar ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin yeni bir sistem temelinde yürütülmeye başlandığı, yılın başından bu yana karşılıklı ticaretin, ortak girişimlerin ve uçuşların sayısında artış yaşandığı, Türk şirketlerinin katılımıyla oluşturulan proje portföyünün de istikrarlı şekilde hayata geçirildiği belirtildi.

Ekonomik iş birliği, kapsamlı stratejik ortaklığın temel alanlarından biri olmayı sürdürüyor. 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar doları aştı. Özbekistan'da Türk şirketlerinin iştirakiyle kurulan ortak girişimlerin sayısı 2.200'ü, Türkiye'nin toplam yatırım hacmi ise yaklaşık 10 milyar doları aştı. İki ülke, yakın gelecekte karşılıklı ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefini belirledi.

İş birliği yalnızca ticaretle sınırlı kalmıyor. Sanayi iş birliği, tarım, enerji, sağlık, turizm, ulaştırma ve dijital teknolojiler alanlarında yeni yatırım projeleri hayata geçiriliyor. Türkiye'nin sanayi, özel girişimcilik ve ihracata yönelik üretim alanlarındaki deneyimi, Özbekistan'daki ekonomik reformlar açısından önemli bir değer taşıyor.

Öte yandan Özbekistan'ın geniş iç pazarı, Orta Asya'nın merkezindeki stratejik konumu ve bölgesel ticaret imkânları, Türk iş dünyası açısından yeni fırsatlar sunuyor.

Bu doğrultuda, Özbekistan'daki reformlar ile Türkiye ile geliştirilen kapsamlı stratejik ortaklık birbirini tamamlayan iki süreç haline geliyor. Taşkent açısından Ankara, yatırım ve teknoloji çekilmesi bakımından önemli bir ortak konumundayken, Türkiye açısından Özbekistan, Orta Asya'nın en önemli ve gelecek vadeden ekonomik ortaklarından biri ve önemli bir pazar olarak öne çıkıyor.