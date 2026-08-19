Yeraltı Dizisine Bir Transfer Daha!

Etimesgut ve Sincan'da Ulaşım İçin Kritik Uyarı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Cenaze törenine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Öğle namazının ardından Güzin Büyükerşen için cenaze namazı kılındı. Özgür Özel, cenaze namazının ardından Yılmaz Büyükerşen ile birlikte tabuta omuz verdi. Büyükerşen'in cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

78 yaşında hayatını kaybeden Güzin Büyükerşen için Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özel, törende Yılmaz Büyükerşen'e başsağlığı dileklerini iletti.

Mustafa Bozbey CHP'den İstifa Etti!

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.