YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayatını kaybeden kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenaze törenine katıldı.
78 yaşında hayatını kaybeden Güzin Büyükerşen için Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özel, törende Yılmaz Büyükerşen'e başsağlığı dileklerini iletti.
Öğle namazının ardından Güzin Büyükerşen için cenaze namazı kılındı. Özgür Özel, cenaze namazının ardından Yılmaz Büyükerşen ile birlikte tabuta omuz verdi. Büyükerşen'in cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.