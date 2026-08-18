Olay, akşam saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı kırsal Alıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancadan ateşlenen kurşunların isabet ettiği İbrahim Kortak ve Mehmet K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Kortak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İbrahim Kortak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.