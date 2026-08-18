Gazeteci Taylan Erten Karşıyaka Mezarlık Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Erten’in cenazesi, ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Taylan’ın cenazesine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar ve Genel Sekreter Sibel Güneş, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sayıda gazeteciler katıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap cenaze töreninin ardından yaptıkları açıklamada “TGC önceki başkanlarından Nezih Demirkent döneminden bu yana Ankara’da temsilciliğimizi başarıyla sürdüren Taylan Erten’i hiç unutmayacağız. Gazeteciliğe ve mesleki dayanışmaya sağladığı katkıyla örnek bir insanı kaybettik. Düzenlediğimiz yerel medya seminerlerine katılarak yüzlerce genç gazetecinin ekonomi haberciliği konusunda bilgilenmesine katkı sundu. Her zaman mesleki örgütlenmeye destek verdi. Üyemiz Seva Erten’e, ailesine, basın topluluğumuza tekrar başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

TAYLAN ERTEN KİMDİR?

1942 yılında Konya’da doğan Taylan Erten, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde eğitim gördü. Gazetecilik kariyerine 1962 yılında PTT NATO Dairesi’nde başladı.

Ankara Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapan Erten, Yerel Yönetim ve Ticaret Bakanlıklarında basın danışmanlığı görevlerini üstlendi.

1968 yılında Yenigün Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Politika, Aydınlık, Yeni Asır ve Sabah gazetelerinde görev yaptı. Dünya Gazetesi’nin Ankara Bölge Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ankara Temsilciliği görevinde bulundu. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Erten, Ankara’daki Gazeteciler Cemiyeti ile Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı üyesiydi. Evli ve bir çocuk sahibiydi.