Ankara’da Kızılay Metro İstasyonu’nun iki farklı çıkışında kanopi yapımı nedeniyle geçici düzenlemeye gidilecek. Sakarya çıkışı 6-20 Ekim, Yüksel Caddesi çıkışı ise 27 Eylül-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yolcu giriş ve çıkışlarına kapalı olacak. Yolcular, Kızılay Metro İstasyonu’nun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.

Kızılay Metro İstasyonu’nda 2 çıkış kapatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan metro hatlarının istasyon girişlerine kanopi yapılması kapsamında Kızılay Metro İstasyonu’nda çalışma gerçekleştirilecek.

Çalışmalar nedeniyle istasyonun farklı çıkışlarında belirli tarihler arasında geçici olarak yolcu giriş ve çıkışı yapılamayacak.

Sakarya çıkışı 6-20 Ekim arasında kapalı

Kızılay Metro İstasyonu’nun Sakarya çıkışı, kanopi yapımı nedeniyle 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılacak.

Sakarya çıkışını kullanacak yolcuların bu tarihler arasında istasyonun alternatif giriş ve çıkışlarını tercih etmeleri gerekiyor.

Yüksel Caddesi çıkışı için tarih 11 Ekim

Kızılay Metro İstasyonu’nun Yüksel Caddesi çıkışında ise yenileme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Yüksel Caddesi çıkışı, 27 Eylül-11 Ekim 2026 tarihleri arasında geçici olarak yolcu giriş ve çıkışlarına kapalı olacak.

Vatandaşlar, çalışma süresince Kızılay Metro İstasyonu’nun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecek.

Yolcular alternatif çıkışları kullanacak

Yetkililer, çalışma yapılan çıkışları kullanacak yolcuların mağduriyet yaşamaması için alternatif giriş ve çıkışları tercih etmelerini istedi.