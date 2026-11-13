Ankara'da kasım ayında kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikler Başkentlileri bekliyor. Çocuklar için kukla gösterilerinden konserlere, geleneksel Kore müziği ve dans gösterilerinden sergilere kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor. Kasım ayında bütçe ayırmadan keyifli vakit geçirmek ve farklı etkinliklere katılmak isteyenler için Ankara'daki 6 ücretsiz etkinliği bir araya getirdik. İşte Ankara'da kasım ayında katılabileceğiniz ücretsiz etkinlikler, tarihleri ve adresleri...

ANKARA'DA KASIM AYINDA ÜCRETSİZ 6 ETKİNLİK

Başkent Ankara'da kasım ayı boyunca çocuklara, sanatseverlere ve kültürel etkinliklere ilgi duyanlara hitap eden farklı programlar düzenleniyor. Ücretsiz etkinlikler arasında çocuk gösterileri, anma programları, konserler, zirveler ve sergiler bulunuyor.

İşte Ankara'da kasım ayında katılabileceğiniz ücretsiz etkinlikler:

1 KASIM: İPLİ KUKLA GÖSTERİSİ

Ankara'da çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında 1 Kasım'da One Tower AVM'de ipli kukla gösterisi gerçekleştirildi.

Yer: One Tower AVM

Saat: 16.00

Ücret: Ücretsiz

10 KASIM: ANITKABİR ZİYARETİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ü saygı ve özlemle anmak için Anıtkabir'i ücretsiz ziyaret edebildi.

Yer: Anıtkabir

Tarih: 10 Kasım

Ücret: Ücretsiz

12 KASIM: KENTSELZEKA ZİRVESİ

Bilkent HANE'de düzenlenen KentselZeka Zirvesi, teknoloji ve kent yaşamına ilgi duyan katılımcıları bir araya getirdi. Ücretsiz gerçekleştirilen zirve için kayıt yapılması gerekiyor.

Yer: Bilkent HANE

Saat: 12.00 itibarıyla kayıt

Ücret: Ücretsiz

Katılım: Kayıt gerekiyor

12 KASIM: FRANZ SCHUBERT ANMA KONSERİ

Klasik müzikseverler için düzenlenen Franz Schubert Anma Konseri, 12 Kasım'da Arı Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz konser, sanatseverlere müzik dolu bir akşam sundu.

Yer: Arı Kültür Sanat Merkezi

Saat: 18.00

Ücret: Ücretsiz

13 KASIM: PUNGJANG KOREA GÖSTERİSİ

Ankara'da 13 Kasım'da düzenlenecek Pungjang Korea etkinliğinde Kore'nin geleneksel müzik ve dans kültürü sahneye taşınıyor. Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilecek gösteriye katılım ücretsiz olacak. Ancak etkinlik için başvuru yapılması ve e-posta onayının alınması gerekiyor.

Yer: Atatürk Sanat Merkezi, Kırmızı Salon

Saat: 19.00

Ücret: Ücretsiz

Katılım: Başvuru ve e-posta onayı gerekiyor

KASIM BOYUNCA: BEYGİR GÜCÜ SERGİSİ

Ankara'da sanatseverlerin ziyaret edebileceği etkinliklerden biri de Esat Hâl Galeri'de düzenlenen Beygir Gücü Sergisi. Kasım ayı boyunca ziyaret edilebilecek sergi, 31 Aralık'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Yer: Esat Hâl Galeri

Ziyaret süresi: 31 Aralık 2026'ya kadar

Ücret: Ücretsiz