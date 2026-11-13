Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 3 bin TL nakit para ve 2 cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan parmak izi incelemesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin G.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay yerinden bir araçla ayrıldığını tespit eden ekipler, araç sahibine ulaşarak soruşturmayı genişletti.

Yapılan çalışmalar sonucunda G.A., aynı gün Yakacık Bulvarı üzerindeki metruk bir yapıda yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu ile 1370 TL ele geçirildi. G.A.'nın 40 ayrı dosyadan toplam 153 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca 4 ayrı dosyadan ifadesinin alınması amacıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.