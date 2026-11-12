Konya’da turizm sektörünün geleceği ve hizmet kalitesini doğrudan etkileyen çalışan motivasyonu üzerine önemli bir sempozyum gerçekleştirildi. Konya Turizmciler Platformu tarafından düzenlenen “Bilinçli Turizm ve Bütüncül İyi Oluş Sempozyumu”nda, çalışanların zihinsel dayanıklılığı ve psikolojik iyi oluşunun sektöre katkısı değerlendirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen programa turizm sektörü temsilcileri ve profesyonelleri katıldı. Sempozyumda özellikle yoğun çalışma temposu ve kriz anlarında çalışanların dikkatlerini koruması, duygularını yönetebilmesi ve ekip içerisinde güven ortamının oluşturulması konuları üzerinde duruldu.

“ZİHNEN DAHİL OLMADAN GERÇEK BAŞARI MÜMKÜN DEĞİL”

Konya Turizmciler Platformu Başkanı İbrahim Mayda, sempozyumun gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarılı bir turizm hizmetinin yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Mayda, insan faktörünün önemine dikkat çekti.

Mayda, “İnsanın zihnen dahil olmadığı hiçbir operasyonda gerçek başarıdan asla söz edemeyiz” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE DUYGUSAL DAYANIKLILIK VURGUSU

Sempozyumda eğitmen Fatih Mehmet Turcan da turizm çalışanlarının zihinsel ve duygusal açıdan güçlü olmasının önemine değindi.

Katılımcılarla kriz yönetimi, odaklanma, duygusal denge ve ekip içi psikolojik güvenliği geliştirmeye yönelik çeşitli uygulamalar paylaşılırken, çalışanların iyi oluşunun misafir deneyimine yansımaları değerlendirildi.

Programa Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürü Coşkun Bilgin, otel çalışanları ve çok sayıda sektör profesyoneli katıldı.