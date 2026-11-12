Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşanan olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Kumla Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında bir inşaata ait iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi.

Devrilen iskelenin altında park halindeki 2 araç kaldı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Mahalle Sakinlerinden Güvenlik Tepkisi

İskelenin yola devrilmesinin ardından mahalle sakinleri, inşaat alanında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Özellikle araçların zarar görmesi, inşaat çevresindeki güvenlik tedbirlerini yeniden gündeme getirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.