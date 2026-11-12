Budo’nun 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
'Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).'
Kaynak: DHA