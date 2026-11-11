Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Yeni yılda emekli aylıklarının ne kadar artırılacağı, en düşük emekli maaşının 30 bin lirayı aşıp aşmayacağı ve seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

SGK Uzmanı Murat Bal, Haber com’un sorularını yanıtladı. Murat Bal emekli maaşlarına ilişkin beklentileri değerlendirirken özellikle 15 bin liralık seyyanen zam iddialarına dikkat çekti. Bal, mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında böyle bir artışın gerçekleşmesini mümkün görmediğini belirterek, 15 bin liralık seyyanen zammı "hayal" olarak nitelendirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 30 BİN LİRA MI OLACAK?

En düşük emekli aylığının 30 bin liranın üzerine çıkıp çıkmayacağı sorusunu yanıtlayan Bal, hükümetin farklı zam senaryoları üzerinde çalıştığını, ancak henüz kesinleşmiş bir rakam bulunmadığını ifade etti.

Emekli maaşlarının en az 40 bin lira olması gerektiğini savunan Bal, bunun kendi temennisi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Benim temennim bu yönde, en az 40 bin lira olması gerekiyor. Ama şu anki bütçe, eğer SGK bütçesine bir ek kaynak konulmazsa benim de tahminim 30 bin lira seviyesinde oluşacak."

750 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ HESABI

SGK bütçesinde yaklaşık 750 milyar liralık artış bulunduğuna dikkat çeken Bal, bu kaynağın emekli aylıklarına nasıl yansıtılacağının önemli olduğunu söyledi.

Söz konusu tutar üzerinden yaptığı hesaplamada, emeklilere kişi başına yaklaşık 4 bin liralık ilave artış yapılması ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti.

Bal, 10 bin ile 15 bin lira arasında seyyanen zam yapılacağı yönündeki beklentilerin ise mevcut bütçe şartlarında karşılanmasının zor olduğunu dile getirdi.

15 bin liralık seyyanen zammın yıllık maliyetinin yaklaşık 2 trilyon liraya ulaşabileceğini belirten Bal, böyle bir artış için SGK bütçesine ilave kaynak aktarılması gerektiğini vurguladı.

SEYYANEN ZAM VE YÜZDE ARTIŞ BİRLİKTE Mİ YAPILACAK?

Ocak 2027'de uygulanabilecek zam formüllerine de değinen Bal, seyyanen artış ile yüzdelik zammın birlikte uygulanabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Bu formüle göre önce bütün emeklilere eşit miktarda seyyanen zam yapılması, ardından maaşlara belirli bir oranda artış uygulanması gündeme gelebilir.

Bal, emekli maaşları arasındaki dengesizliğin giderilmesi için prim ödeme gün sayısının da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

ÇOK PRİM ÖDEYENLE AZ PRİM ÖDEYEN AYNI MAAŞI ALMAMALI

Emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çeken Bal, 3 bin 600 gün prim ödeyen bir emekliyle 9 bin gün prim ödeyen bir emeklinin aynı taban aylığı almasını eleştirdi.

Yeni düzenleme kapsamında prim ödeme gün sayısının maaş artışlarında belirleyici olabileceğini ifade eden Bal, şu değerlendirmeyi yaptı: "Yüksek prim günü olan vatandaşlarımızın emekli maaşları biraz daha artacak gibi gözüküyor, eğer bu çalışma yürürlüğe girerse."

EMEKLİNİN GÖZÜ OCAK ZAMMINDA

En düşük emekli aylığının açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini savunan Bal, mevcut maaşlarla emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Bal'ın değerlendirmelerine göre, SGK bütçesine yeni kaynak aktarılmaması halinde en düşük emekli aylığının 30 bin lira civarında kalması beklenebilir. Ancak 40 bin liralık maaş beklentisinin gerçekleşmesi için bütçe imkânlarının genişletilmesi gerekiyor.

Ocak ayında seyyanen zam mı, yüzdelik artış mı yoksa iki yöntemin birlikte uygulanacağı bir formül mü tercih edilecek? Milyonlarca emekli, hükümetin vereceği kararı ve açıklanacak yeni maaş düzenlemesini bekliyor.