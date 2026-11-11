Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Teksan Sanayi Sitesi yakınlarında yaşandı. Hakan Çalık yönetimindeki 60 AEK 506 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan 03 AIU 306 plakalı seramik yüklü TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Çalık'ı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
OTOMOBİL VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dorsenin altında sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalık'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ
Kaza sırasında TIR'ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K. (35), ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.