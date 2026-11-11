Kurtulmuş siyasi parti turuna çıkıyor! Ziyaret takvimi belli oldu

2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki zam tahminleri!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza sırasında TIR'ın içerisinde uyuduğu belirlenen sürücü M.R.K. (35), ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dalaman'da Çaya Düşen Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor!

Dorsenin altında sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Çalık'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hakan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.