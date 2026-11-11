Kaza, saat 15.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Akpınar köyünde meydana geldi.

Mehmet Şahin evinin önünde traktörün arkasında takılı olan çapayı sökerken, el frenini çekmeye unuttuğu traktörün hareket etmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altında kalan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.