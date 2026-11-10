Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde düşüşle tamamlarken yatırımcıların odağında sektör endekslerindeki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler yer aldı. Endeks, önceki kapanışına göre 50,81 puan azalarak gerilerken toplam işlem hacmi 141,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Günün en çok kazandıran sektörü iletişim, en fazla değer kaybeden sektörü ise bilişim oldu.

BIST 100'de bankacılık ve holding endeksleri geriledi

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi ise yüzde 1,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 5,31 ile iletişimde yaşandı. Bilişim endeksi ise yüzde 3,94'lük düşüşle günün en fazla kaybettiren sektörü olarak öne çıktı.

Küresel piyasalarda ABD enflasyonu etkisi

Küresel piyasalarda ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde açıklanması sonrasında karışık bir seyir izlendi. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi. Piyasa beklentisi yüzde 0,3 seviyesindeydi. Aynı dönemde çekirdek TÜFE de yüzde 0,3 yükselerek yüzde 0,2 olan beklentiyi aştı.

Enflasyon verilerinin ardından tahvil faizleri ve dolardaki yükseliş, küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu.

Yarın piyasaların gündeminde hangi veriler var?

Analistler, yarın yurt içinde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Japonya'da makine siparişleri, Almanya'da enflasyon verileri, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların odağında olacak.

BIST 100'de kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puan seviyelerinin destek, 11.800 ve 11.900 puan seviyelerinin ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.