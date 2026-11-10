İspanya'nın Asturias bölgesinin Oviedo kentindeki bir apartmanda yerel saatle 07.30 sıralarında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya döndüğü bildirildi. Olayın ardından apartmanda şüpheli sırt çantası bulunması üzerine bölgeye bomba imha ekiplerinin sevk edildiği ve olası tehlikeye karşı çantayı dışarı çıkarma kararı alındığı belirtildi. Ekipler tarafından çantanın dışarı çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada, 1 polisin yaşamını yitirdiği, 1 polisin de ağır yaralandığı kaydedildi. Polis, sabıkalı olduğu aktarılan şüphelinin olay yerinden arabayla kaçtığını ve yakalanması için Oviedo ile Asturias'daki giriş ve çıkışlarda özel kontrol noktaları kurulduğunu duyurdu.
İspanya'da patlama!
İspanya'nın Oviedo kentinde bomba imha ekipleri tarafından şüpheli sırt çantasının apartmandan çıkarılması sırasında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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