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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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