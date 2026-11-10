Türk Telekom tarafından COP31 Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen 'Kaynakları Korumak, Geleceği Dönüştürmek' panelinde, dijital teknolojilerin kaynak verimliliğine katkısı, sıfır atık yaklaşımının çevresel ve ekonomik boyutları ile yeşil dönüşümde kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemi değerlendirildi.

Hakan Güldağ'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, dijital teknolojilerin doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması süreçlerine sunduğu imkanlar, sıfır atık yaklaşımının ekonomik ve çevresel boyutları ve teknoloji sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ele alındı. İklim değişikliğiyle mücadelede doğal kaynakların korunması, atık oluşumunun önlenmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilen panelde, dijital dönüşümün bu hedeflere ulaşılmasındaki potansiyeli değerlendirildi.

ULUSLARARASI BELGESEL

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türk Telekom ile birlikte Türkiye'nin sıfır atık hikayesini uluslararası kamuoyuna anlatacak bir belgesel hazırladıklarını açıkladı. Uluslararası bir yayıncıyla yürütülen çalışmanın 193 ülkede yayımlanacağını belirten Ağırbaş, belgeselin lansmanının 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, 2027 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti. Ağırbaş, belgesel çalışmasına ilişkin şunları söyledi:

'Biz, Türk Telekom ile birlikte Sayın Genel Müdürümüzün liderliğinde, Türkiye'nin sıfır atık hikayesini anlatan bir belgesel hazırlıyoruz. Uluslararası bir yayıncıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın lansmanını önümüzdeki yıl 30 Mart'ta yapmayı planlıyoruz. Normal şartlarda belgeselin lansmanını COP31 kapsamında gerçekleştirmeyi düşünüyorduk. Ancak bugün burada gerçekleştirdiğimiz panelin de belgeselin bir parçası olmasını istedik. Bu nedenle lansmanı önümüzdeki yıl 30 Mart'a ertelemeye karar verdik. Belgesel, dünyanın 193 ülkesinde yayımlanacak. Çalışmada hem Türk Telekom'un sıfır atık alanında gerçekleştirdiği faaliyetler hem de Türkiye'nin sıfır atık hikayesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak.'

GEÇMİŞTE KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILDI

Sıfır Atık Hareketi'nin yalnızca günümüzün çevre politikalarından ibaret olmadığını, Anadolu'nun tarihsel birikiminde ve yaşam kültüründe karşılığı bulunan bir yaklaşımı temsil ettiğini belirten Ağırbaş, hareketin 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başladığını hatırlattı. Anadolu'da gerçekleştirdikleri saha ziyaretlerinden örnekler veren Ağırbaş, geçmişte kaynakların daha verimli kullanıldığı ve atığın oluşmasının önlendiği bir yaşam kültürünün bulunduğunu ifade etti.

Petrokimya ürünlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte atık sorununun büyüdüğüne dikkat çeken Ağırbaş, plastik kirliliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerine, mikroplastiklerin insan sağlığı açısından oluşturduğu risklere ve tüketim alışkanlıklarının sonuçlarına işaret etti.

'İKLİM ADALETİ, BÜTÜN TOPLUMLARIN ORTAK GÜNDEMİ'

İklim değişikliğinin artık yalnızca uluslararası toplantılarda ele alınan bir konu olmaktan çıktığını, insanların yaşam koşullarını doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline geldiğini belirten Ağırbaş, iklim adaletinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iklim adaletine ilişkin ortaya koyduğu yaklaşımın önemini vurgulayan Ağırbaş, iklim krizinin etkilerinin ülkeler ve toplumlar arasında eşit dağılmadığını, özellikle dezavantajlı toplulukların bu süreçten daha ağır etkilendiğini dile getirdi.

Türk Telekom'u Sıfır Atık Vakfı'nın en önemli iş birliği paydaşlarından ve yol arkadaşlarından biri olarak tanımlayan Ağırbaş, destekleri dolayısıyla Genel Müdür Ebubekir Şahin'e teşekkür etti.

'YENİLENECEK HER BAYİMİZDE SIFIR ATIK KÖŞESİ VE STANDI BULUNACAK'

COP31'in Türkiye'de düzenlenmesinin uluslararası ölçekte önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un sıfır atık ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını yıllar öncesinden başlattığını kaydetti. Şirketin enerji yatırımlarına ilişkin bilgi veren Şahin, 1000 megavat gücündeki güneş enerjisi yatırımlarının sürdüğünü, Zara'daki tesisin faaliyete geçtiğini ve enerji ihtiyacına önemli katkı sağladığını belirtti.

Türk Telekom'un teknoloji şirketi kimliğine dikkat çeken Şahin, özellikle veri merkezlerinin enerji ihtiyacının karşılanmasında yeşil enerji kaynaklarını tercih ettiklerini belirterek, dijitalleşmenin çevresel sorumlulukla birlikte ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Şahin, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğinin sahadaki en somut adımlarından birinin 2027 yılında hayata geçirileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'2027 yılında 606 yeni bayimizi yenilemeyi planlıyoruz. Yenilenecek her bayimizin bir bölümünde Sıfır Atık köşesi ve standı bulunacak. Bu alanlarda hem sıfır atık kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri tanıtacağız hem de uygulamalarımızı müşterilerimize göstereceğiz. 81 ilde toplam 606 bayimizde bu yaklaşımı hayata geçirecek olmamız oldukça önemli. Böylece sıfır atık anlayışını Türkiye genelinde yaygınlaştırabileceğiz.'

Sıfır Atık ilkelerine uygun davranan müşterilere yönelik farklı uygulamalar geliştirmeyi de düşündüklerini belirten Şahin, bu kapsamda özel indirimler ve tarife avantajlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Şahin, bu tür uygulamaların çevreye ve ekonomiye katkı sağlamanın yanında müşteri memnuniyetini de artıracağına inandıklarını söyledi.