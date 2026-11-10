Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en acı günlerinden birini 10 Kasım 1938’de yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından ertesi gün yayımlanan gazetelerin manşetleri, ülke genelinde yaşanan derin üzüntünün tarihî belgeleri arasında yerini aldı.

11 Kasım 1938 tarihli gazeteler acı haberi manşetlerine taşıdı

10 Kasım 1938’de saat 09.05’te hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, ertesi gün gazete sayfalarının en önemli gündem maddesi oldu. Dönemin gazeteleri, ilk sayfalarında Atatürk’ün kaybını farklı ifadelerle okuyucularına duyurdu.

Gazetelerin manşetlerinde yer alan ifadeler, o gün yaşanan büyük kaybın ve milletin duyduğu üzüntünün izlerini taşıdı.

Dönemin gazetelerinden hafızalara kazınan manşetler

11 Kasım 1938 tarihli bazı gazetelerde şu ifadeler yer aldı:

“Aziz Atatürk’ümüzü kaybettik.”

“Bir güneş söndü.”

“Büyük şefimizi ebediyen kaybettik.”

Aradan geçen 88 yıla rağmen dönemin gazete manşetleri, 10 Kasım 1938’de yaşanan acıyı ve Türkiye’nin tarihindeki bu önemli günü hatırlatmaya devam ediyor. Sararmış gazete sayfaları, Atatürk’ün vefatının ertesi gün basında nasıl yer bulduğunu gösteren tarihî belgeler olarak önemini koruyor.