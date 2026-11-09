Ankara’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenecek törenler nedeniyle trafik tedbirleri alındı. Anıtkabir’de gerçekleştirilecek program dolayısıyla başkentte çok sayıda cadde ve bulvar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, kapatılacak yollar ve trafik düzenlemesinin başlayacağı saat açıklandı.

10 Kasım Saat 01.00’den İtibaren Kapatılacak!

Anıtkabir’de düzenlenecek 10 Kasım 2026 Salı günkü anma programı nedeniyle saat 01.00’den itibaren şu yolların tamamı araç trafiğine kapatılacak:

GMK Bulvarı

Anıt Caddesi

Gençlik Caddesi

Akdeniz Caddesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Ankara’da Trafiğe Kapatılacak Diğer Yollar Hangileri?

Emniyet Müdürlüğünün duyurusunda, tören kapsamında kapatılacak diğer güzergâhlar da sıralandı.

Buna göre;

Döğol Caddesi'nin tamamı, İnsanlar yaşlandıkça daha mı cömert oluyor? İçeriği Görüntüle

Sporpark Caddesi'nin tamamı,

Turgut Reis Caddesi'nin tamamı,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları,

Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantları,

Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca belirtilen adreslere bağlanan yolların tamamında çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

Sürücülere 10 Kasım Uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, söz konusu güzergâhlardaki trafik kısıtlamalarının anma programı sona erene kadar devam edeceğini bildirdi.

Özellikle Anıtkabir, Anadolu Meydanı ve Celal Bayar Bulvarı çevresinde seyahat edecek sürücülerin trafik düzenlemesini dikkate almaları, yolculuklarını alternatif güzergâhlara göre planlamaları gerekiyor.

10 Kasım Salı günü Ankara’da trafiğe çıkacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için kapatılacak yolları önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.