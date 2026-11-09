İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde trafikte ilerleyen bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alevler Kısa Sürede Otomobili Sardı

Yangın, saat 19.30 sıralarında Atatürk Mahallesi O-3 Güney Yan Yolu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 34 MZG 568 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan kontrollerde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevlere teslim olan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.