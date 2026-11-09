İzmir’de yaşanan patlamadan gelen acı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini bildirdi.
Patlamanın Adresi Aliağa’daki Demir Çelik Fabrikası
Patlama, İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı.
Olayın ardından fabrikada yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İzmir'deki patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Erdoğan, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.
Patlamaya ilişkin gelişmeler ve arama kurtarma çalışmaları yakından takip ediliyor.