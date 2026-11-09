Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun’un vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. 87 yaşındaki Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Babası İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi’nde yaşayan Bahattin Uygun için Kemal Sadi Şirin Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Törene Gürkan Uygun’un yanı sıra ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Bahattin Uygun’un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Son Yolculuğuna Uğurlandı
87 yaşında hayatını kaybeden Bahattin Uygun, Körfez Asri Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Başsağlığı mesajı: Merhuma Allah’tan rahmet, Gürkan Uygun ve ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.