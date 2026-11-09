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Başsağlığı mesajı: Merhuma Allah’tan rahmet, Gürkan Uygun ve ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Törene Gürkan Uygun’un yanı sıra ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Bahattin Uygun’un naaşı, Körfez Asri Mezarlığı’na götürüldü.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Çamlıtepe Mahallesi’nde yaşayan Bahattin Uygun için Kemal Sadi Şirin Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Gürkan Uygun, babası Bahattin Uygun’un vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. 87 yaşındaki Bahattin Uygun, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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