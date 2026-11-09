Kocaeli’nin İzmit ilçesinde okulda yaşanan acı olay, öğrencileri ve eğitim camiasını yasa boğdu. Beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki öğrenci Alper Teoman Kavaklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Okulda Aniden Yere Yığıldı
Olay, öğle saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki 50’nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, okulun 5’inci sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı, beden eğitimi dersi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.
Kalbi Durduğu Belirlendi
İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan küçük öğrencinin kalbinin durduğu tespit edildi. Ambulansa alınan Kavaklı'ya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı uygulandı.
Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 11 yaşındaki çocuk, doktorların yoğun müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Kesin Ölüm Nedeni Otopsiyle Belirlenecek
Alper Teoman Kavaklı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.