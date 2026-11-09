Ankara’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle bir süredir trafiğe kapalı olan Natoyolu Caddesi, 10 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçici olarak ulaşıma açılacak.

EGO Genel Müdürlüğü, caddenin yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte otobüs güzergâhlarında da değişiklik yapılacağını açıkladı.

11 Otobüs Hattının Güzergâhı Değişiyor

EGO Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre 330, 336, 340, 341, 346, 364, 731, 330-2, 336-1, 340-2 ve 341-6 numaralı otobüs hatlarının güzergâhları yeniden düzenlenecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu hatların Anadolu Caddesi, 638. Cadde, 642. Cadde ve 294. Cadde üzerinden gerçekleştirdiği gidiş ve dönüş seferleri sona erecek. Otobüsler, yeniden Natoyolu Caddesi üzerinden hizmet vermeye başlayacak.

6 Otobüs Durağı Eski Yerine Taşınacak

Güzergâh değişikliği kapsamında Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan bazı duraklar da eski konumlarına alınacak.

Buna göre 30225, 30651, 30245, 30244, 30291 ve 30290 numaralı otobüs durakları yeniden eski yerlerinde hizmet verecek.

Anadolu Caddesi'ni Kullananlara 365 Numaralı Hat Uyarısı

EGO, Anadolu Caddesi üzerinden ulaşım sağlamaya devam etmek isteyen vatandaşlara da alternatif hat konusunda bilgi verdi.

Buna göre Anadolu Caddesi'ni kullanan yolcular, ulaşım ihtiyaçları için 365 numaralı otobüs hattından yararlanabilecek.

Yeni düzenleme 10 Kasım 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların yolculuklarını planlarken güzergâh ve durak değişikliklerini dikkate almaları gerektiğini hatırlattı.