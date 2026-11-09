Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konular gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Erdoğan’dan Nijer’in Toprak Bütünlüğü ve Güvenliğine Destek

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkilerin birçok alanda güçlendirilmesi için çalışmaların ve karşılıklı adımların devam edeceğini belirtti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Nijer'in toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tam destek verdiğini ifade etti. Bölgesel diyalog süreçlerinin kurulması ve güçlendirilmesi için Türkiye'nin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

Tchiani’ye Taziye Mesajı İletti

Telefon görüşmesinde diplomatik konuların yanı sıra kişisel bir taziye mesajı da gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, babasının vefatı nedeniyle Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani'ye ve Nijer halkına başsağlığı dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığının açıklamasında, Türkiye'nin Nijer ile ilişkileri geliştirme ve bölgesel diyalog süreçlerine katkı sunma iradesinin sürdüğü belirtildi.