Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümünde yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetin kazanımları, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve gelecek hedeflerine ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne uzanan tarihi mirasa sahip çıktıklarını belirterek, Türkiye'nin hem kendi sınırları içinde hem de sınırlarının ötesinde huzur ve istikrarı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"CUMHURLA CUMHURİYETİN ARASINI AÇTILAR"

Konuşmasında Cumhuriyetin toplumsal hafızadaki yerine değinen Erdoğan, geçmişte Mustafa Kemal Atatürk üzerinden ayrışmalar oluşturulduğunu savundu.

Erdoğan, "Zihinlerinde oluşturdukları 'Mustafa Kemal' imgesi üzerinden cumhurla cumhuriyetin arasını açtılar" dedi.

Cumhuriyetin kazanımları ile Türkiye'nin tarihi birikimini birlikte değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, geçmişten gelen ayrışmaları ortadan kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

"SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE DE İSTİKRARI GÜÇLENDİRİYORUZ"

Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikalarına da değinen Erdoğan, ülkenin yalnızca kendi topraklarında değil, çevre coğrafyalarda da barış ve güvenliğin sağlanması için çaba gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, "Sadece hudutlarımız dahilinde değil, sınırlarımızın ötesinde de huzuru, güvenliği ve istikrarı güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde ise Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik hedeflerin sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, "Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Cumhuriyetin kazanımlarını ve tarihi mirası birlikte geleceğe taşımayı amaçladıklarını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yönelik çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.