TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yönelik ziyaret programı belli oldu. Kurtulmuş, 10 ve 11 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretlerde dört siyasi partinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

İlk durak CHP ve Yeni Yol Partisi

Numan Kurtulmuş'un ziyaret programı 10 Kasım 2026 Salı günü başlayacak. Kurtulmuş, saat 14.00'te Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) ziyaret edecek. Programın devamında saat 15.00'te Yeni Yol Partisi ile görüşme gerçekleştirecek.

11 Kasım'da DEM Parti ve AK Parti ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 11 Kasım Çarşamba günü de siyasi parti ziyaretlerini sürdürecek. Günün ilk görüşmesi saat 13.30'da DEM Parti ile yapılacak. Kurtulmuş, saat 14.30'da ise AK Parti'yi ziyaret edecek.

İki gün sürecek ziyaret programında dört siyasi partiyle yapılacak görüşmelerin gündemine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.