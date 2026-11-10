Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybetti. Atatürk’ün vefatının üzerinden 88 yıl geçerken, Türkiye genelinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

10 KASIM’DA SAAT 09.05’TE SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım sabahı saat 09.05’te Türkiye genelinde sirenler çalacak. Kamu kurumları, okullar ve çeşitli kuruluşlarda düzenlenecek anma programlarında iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ardından İstiklal Marşı okunacak.

ANITKABİR’DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

10 Kasım kapsamında Ankara’daki Anıtkabir’de resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Devlet protokolünün katılımıyla düzenlenecek törende Atatürk’ün mozolesine çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulması bekleniyor.

ATATÜRK’ÜN VEFATININ ÜZERİNDEN 88 YIL GEÇTİ

1881 yılında Selanik’te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli rol oynadı. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Atatürk, 10 Kasım 1938’de İstanbul’da hayatını kaybetti.