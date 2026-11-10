Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ay-yıldızlılar, fitness salonunda çalıştı.
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu maçları hazırlıklarına devam edecek.
İLK MAÇ CUMA GÜNÜ ÇAYKUR DİDİ STADYUMU'NDA
Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile Play-Off Turu'ndaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacak. Ay-yıldızlılar, Play-Off Turu ikinci maçında ise 17 Kasım Salı günü TSİ 19.00'da Hradec Kralove şehrinde bulunan Finep Arena'da Çekya'ya konuk olacak. Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile oynanacak Play-Off Turu'nu geçmesi halinde adını 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.