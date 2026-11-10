HBO’nun merakla beklenen yapımından yeni afişler paylaşılırken, dizinin yayın tarihi de netleşti. Harry Potter evrenini yeniden izleyiciyle buluşturacak yapım, 25 Aralık’ta yayınlanacak.

HOGWARTS YENİDEN EKRANLARA GELİYOR

Harry Potter serisinin dizi uyarlaması, büyücülük dünyasını yeni bir oyuncu kadrosuyla ekranlara taşıyacak. Yayınlanan yeni afişler, yapımın tanıtım sürecine ilişkin heyecanı artırdı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

HBO imzası taşıyan Harry Potter dizisi, 25 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak. Fantastik evrenin yeniden yorumlanacağı yapım, hem serinin eski hayranları hem de Harry Potter dünyasıyla ilk kez tanışacak izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.