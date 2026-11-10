Türkiye’nin yerli petrol üretimine ilişkin yeni gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Şırnak’ın Gabar bölgesinde iki yeni petrol sahasının keşfedildiğini açıklayan Erdoğan, yeni sahalarda ekim ayı itibarıyla üretimin başladığını bildirdi.

İKİ YENİ SAHAYA GAZİLER VE ÇARDAKLI İSİMLERİ VERİLDİ

Erdoğan’ın açıklamasına göre, Gabar’da keşfedilen yeni petrol sahalarına Gaziler ve Çardaklı isimleri verildi. İlk değerlendirmelerde iki sahada toplam 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunduğu belirtildi.

Yeni kuyuların devreye alınması ve saha geliştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgedeki günlük petrol üretiminin yüzde 30 artırılması hedefleniyor.

GABAR’DA GÜNLÜK ÜRETİM 100 BİN VARİLİ AŞACAK

Gabar’da mevcut durumda 184 kuyuda günlük 84 bin varil petrol üretildiğini belirten Erdoğan, bölgedeki üretimin artırılmasına yönelik hedefleri de paylaştı.

2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla günlük petrol üretiminin 100 bin varil barajını aşmasının hedeflendiğini açıklayan Erdoğan, günlük 120 bin varil üretimin bugünkü ekonomik karşılığının yıllık 4,4 milyar dolar olduğunu ifade etti.

PETROL ÜRETİMİNİN EKONOMİYE KATKISI DİKKAT ÇEKTİ

Gabar’da bugüne kadar toplam 75,4 milyon varil ham petrol üretildiğini aktaran Erdoğan, mevcut üretimin cari açığın kapatılmasına 6 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi.

Yeni keşiflerle birlikte Türkiye’nin yerli petrol üretim kapasitesinin artırılması hedeflenirken, Gabar’daki çalışmaların enerji arzına ve ekonomiye sağlayacağı katkı önümüzdeki dönemin önemli başlıkları arasında yer alacak.