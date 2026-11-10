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Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobil sürücüsü M.K.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gültepe Mahallesi TPAO Bulvarı'nda meydana geldi. M.K.A. (21) yönetimindeki 06 AP 9187 plakalı otomobil, Eski Havalimanı Kavşağı yönünde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ü.A. (32) yönetimindeki 34 FUU 513 plakalı otomobil, A.B. (50) yönetimindeki 72 ABA 090 plakalı belediye otobüsü ile polis memuru A.Ş.K. (31) yönetimindeki 47 ABN 099 ve Ş.Y. (32) yönetimindeki 72 BD 801 plakalı araçlara çarptı.

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