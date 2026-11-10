Yeni yıla sayılı haftalar kala Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 asgari ücret zammı yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Artan yaşam maliyetleri, enflasyon verileri ve ekonomik beklentiler doğrultusunda yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Henüz resmi bir zam oranı açıklanmazken farklı artış senaryoları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, 2027 yılında ne kadar artacağı henüz kesinleşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi verilerine göre mevcut brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL.

Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde farklı zam ihtimalleri öne çıkıyor. Özellikle yüzde 25 ile yüzde 35 arasındaki artış oranları üzerinden hazırlanan hesaplamalar, yeni asgari ücretin yaklaşık 35 bin TL ile 38 bin TL arasında olabileceğini gösteriyor. Ancak bu tutarlar kesinleşmiş bir karar değil, olası zam senaryolarını yansıtıyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI BELLİ OLDU MU?

Mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zam oranları ve çalışanların eline geçebilecek tutarlar şöyle:

Zam oranı Tahmini net asgari ücret Yüzde 20 33.691 TL Yüzde 25 35.094 TL Yüzde 30 36.498 TL Yüzde 32,5 37.200 TL Yüzde 35 37.902 TL Yüzde 40 39.306 TL

Hesaplamalar 2026 yılı net asgari ücreti esas alınarak yapılmıştır. Rakamlar en yakın tam liraya yuvarlanmıştır ve resmi zam kararı değildir.

UZMANLAR 2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?

Yeni asgari ücret konusunda uzmanların beklentileri de farklılık gösteriyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, ekim ayında yaptığı değerlendirmede yüzde 25 civarında artış beklediğini ifade ederken, sosyal güvenlik ve iş hukuku uzmanı İsa Karakaş zam oranının yüzde 30'un altında kalmayacağı yönünde öngörüde bulundu.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda yüzde 30'luk bir artış yapılması halinde net asgari ücret 36 bin 498 TL'ye yükselecek. Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise çalışanların aylık net ücreti yaklaşık 37 bin 902 TL olacak.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanacağını duyurdu.

Kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından 2027 yılında uygulanacak yeni asgari ücret belirlenecek. Kesin tutarın aralık ayı sonunda açıklanması ve 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon görünümü, çalışanların geçim koşulları ve işveren maliyetleri önemli rol oynayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,6 olarak ölçülürken, 2027 yıl sonu beklentisi yüzde 23,3'e yükseldi. Bu oranlar doğrudan asgari ücret zam oranını belirlemese de görüşmeler öncesinde ekonomik beklentilere ışık tutuyor.

Yeni yılda asgari ücretin 35 bin TL'yi aşıp aşmayacağı, aralık ayında yapılacak pazarlıkların ardından netleşecek.