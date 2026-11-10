İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 bin 130 litre etil/metil alkollü içki sıvısı, 577 adet 5 litrelik plastik bidon, 4 IBC tank, 2 karbon filtreleme tüpü, 3 karbon filtre, 24 kilo aktif karbon, 600 kapak, 1,5 litre aroma verici kit ve 20 metre hortum ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 905 bin lira olduğu belirlenirken, yakalanan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. (DHA)
İstanbul'da kaçak alkol operasyonu yapıldı!
İstanbul genelinde kaçak alkollü içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 905 bin lira olan kaçak alkol ve üretim malzemeleri ele geçirildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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